Incidente a Binasco, auto si ribalta: mamma e figlia a bordo portate in ospedale

Una macchina con a bordo una donna e una bambina di 6 anni si è ribaltata a Binasco, nel Milanese. È successo pochi minuti prima delle 16 di giovedì 27 giugno in via Roma, in pieno centro cittadino.

Come riportato dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, le due persone a bordo dell’auto sono state soccorse da due ambulanze e dall’elisoccorso e portate all’ospedale San Matteo in codice giallo. Ancora non è chiaro in uali circostanze la macchina si possa essere ribaltata: l’opzione al momento più probabile è che a cappottare la macchina sia stata una manovra avventata (probabilmente un’inversione di marcia) della donna al volante.