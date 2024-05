Auto ribaltata a Montanaso Lombardo: in tre liberati tagliando il tetto

Montanaso Lombardo (Lodi) – Auto ribaltata in un campo, fratture per i passeggeri e tetto tagliato per liberarli da dentro l’abitacolo. L’incidente è avvenuto a Montanaso Lombardo, lungo la strada provinciale 202, nella notte tra lunedì e ieri, quindici minuti prima dell’una. L’origine della fuoriuscita stradale resta al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, impegnati nei rilievi, ma sembra non ci siano stati terzi coinvolti. La vettura coinvolta era alimentata a metano e si è ribaltata sul fianco del lato passeggero, con a bordo tre persone, rimaste ferite, ma impossibilitate ad uscire da sole dal veicolo.

È stato quindi necessario mettere in sicurezza il mezzo e la scena e i pompieri hanno dovuto lavorare sodo per liberare le persone a bordo dell’automobile. Erano infatti rimaste intrappolate nell’abitacolo tre uomini: A.R., di 38 anni, portato al Policlinico San Matteo di Pavia per la presunta frattura di una gamba e di un braccio, G.I., di 33 anni, che accusava un trauma lieve a polso, bacino e schiena e S.C., 24enne con un braccio rotto. Gli ultimi due pazienti non sono stati portati a Pavia, ma al nosocomio di Rozzano e al San Raffaele di Milano. Sono intervenute due ambulanze della Croce rossa di Lodi e una della Croce bianca di Paullo, oltre all’auto medica. Ai feriti è stato assegnato un codice giallo, di media gravità, per i vari traumi riportati. Nessuno per fortuna corre pericolo di vita.