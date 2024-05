Notte di incidenti tra giovanissimi. Il più grave a Merone: 20enne in codice rosso ospedale dopo il ribaltamento dell’auto

Merone (Como) – Sabato notte di incidenti con i giovanissimi come protagonisti involontari. È successo a Merone, nel comasco, a Busnago in Brianza, e a Legnano. L’episodio più grave proprio in riva al lago di Pusiano, poco dopo le 4 del mattino. In via Manzoni un’auto con a bordo cinque giovanissimi, tutti tra i 19 e i 20 anni, si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco di Como, i soccorritori e i carabinieri di Cantù. Due degli occupanti dell’auto sono stati ritrovati fuori dall’abitacolo, mentre per gli altri è stato necessario l’intervento dei pompieri per liberarli dalle lamiere. Un ragazzo di 20 anni, il ferito più grave, è finito al San Gerardo in codice rosso e la prognosi è riservata. Per lui era intervenuto anche l’elisoccorso. Un ventenne è ricoverato in codice giallo al Sant’Anna di Como mentre due pazienti sono arrivati in codice verde all’ospedale di Cantù.

Quattro feriti, sempre giovanissimi, anche a Busnago, in via Italia, dove un’auto è finita fuori strada. Molto più lievi le conseguenze per i quattro 19enni a bordo: solo uno di loro è stato portato in ospedale a Vimercate in codice verde.

Infine a Legnano, in via Aurelio Robino, tre ragazzi tra i 22 e i 24 anni sono rimasti coinvolti in un incidente su cui stanno indagando i carabinieri di Legnano. Tutti e tre sono finiti in ospedale in codice giallo.