Bimba di due anni vola fuori dall’auto della mamma: seggiolino sganciato e portiera aperta

Gessate – Si sgancia dal seggiolino e vola fuori dall’auto di mamma, grande paura per una bimba di due anni. Subito soccorsa dopo la caduta, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Niguarda. Al momento del trasferimento in ospedale, avvenuto in codice giallo, la piccola era cosciente seppure molto spaventata. Le sue condizioni non sarebbero, condizionale d’obbligo, gravi.

È ancora al vaglio degli agenti di Polizia Locale la dinamica esatta dell'incidente, avvenuto nel pomeriggio sulla Provinciale 216, al confine fra gli abitati di Gessate e Masate. Secondo una prima, e ancora sommaria, ricostruzione la bimba sedeva nella parte posteriore dell'auto, regolarmente assicurata al seggiolino, da cui si sarebbe sganciata da sola. All’altezza di una curva, l’apertura improvvisa della portiera, forse non bloccata, presumibilmente aperta dalla stessa piccola, e il volo sull'asfalto. Immediati i soccorsi, e poco dopo il trasferimento in ospedale.