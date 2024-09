Baranzate, si allontana dalla mamma e viene investita da furgone: muore bimba di 3 anni

Baranzate, 3 settembre 2024 – Stava correndo, probabilmente si era allontanata dalla mamma, quando è stata investita da un furgone che stava facendo manovra, in via Redipuglia all'altezza del civico 5 a Baranzate.

Una bambina di 3 anni, nata in Italia ma figlia di genitori egiziani, è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda. L'incidente stradale è avvenuto martedì intorno alle 18.30. I medici del nosocomio milanese hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. In serata è arrivata la notizia del decesso.

I rilievi sul luogo dell'incidente (Spf)

L’ipotesi di dinamica

Secondo quando ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Rho intervenuti sul posto, un 57enne alla guida di un furgone Doblò impegnato in una manovra per entrare in un portone non si è reso conto della presenza della bambina e l'ha investita. Immediata la telefonata alla centrale operativa del 112. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa di Paderno Dugnano.

Il ricovero della piccola

Le condizioni della piccola sono apparse subito molto gravi, dopo le prime cure mediche sul posto è stata trasferita in codice rosso al Niguarda, dove è morta un paio d’ore dopo il ricovero. La mamma di 43 anni, che non è stata investita, ha avuto un malore.

Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e polizia locale che hanno fatto i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. Ascoltata anche la testimonianza dell'uomo che era alla guida del furgone.