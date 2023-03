Pioltello, blitz dei vigili: la gara in moto si sposta e Christian Donzello muore

L'intervento della Polizia locale e i mezzi sequestrati a Pioltello

Pioltello (Milano) – 18 marzo 2023 - Tre fermi e un sequestro e sui social scatta il passaparola tra motociclisti: “A Pioltello ci sono gli sbirri, andiamo da un'altra parte" con tanto di emoticon con pagliacci.

“E' così, probabilmente, che è nato il raduno a Biassono", racconta Mimmo Paolini, comandante della polizia locale. E' lui ad aver organizzato la retata nella quale una settimana fa sono finiti diversi biker, molto dei quali il giorno dopo si sono dati appuntamento in Brianza.

Una delle moto coinvolte nell'incidente di Biassono e Christian Donzello

E' l'antefatto “casuale” della tragedia, l'incidente in cui domenica scorsa ha perso la vita il 16enne monzese Christian Donzello, in sella al suo bolide ha sbattuto contro una macchina, l'impatto non gli ha lasciato scampo.

Il giorno prima, il blitz dei vigili nell'hinterland, in via 1° Maggio, in piena zona industriale, come in via Friuli a una manciata di chilometri, dove la corsa non autorizzata dei giovani amanti della velocità è finita con una croce che pesa come un macigno.

"Credo che i gruppi siano gli stessi, “Bike life” e simili, tutto corrisponde. Oltre ai sigilli, abbiamo staccato contravvenzioni, parecchi adolescenti erano di Monza e dintorni, ma anche di Biella. Stessa varietà dei partecipanti che domenica scorsa erano a Biassono – spiega il comandante -. Da un annetto, da noi, sono cominciate le segnalazioni di motociclisti che impennano e si immortalano nelle loro prodezze da pubblicarle su internet. Un fenomeno che stiamo cercando di arginare. E' nato così il controllo di sabato scorso, l'ennesimo della serie, ma per evitare che i ragazzi si facessero male abbiamo scelto di appostarci in borghese, documentando tutto con foto e video”.

Contestazioni impossibili e con le prove alla mano è scattata l'operazione. Il gruppo è stato colto di sorpresa, nessuno si era accorto di niente, “c'erano mezzi senza targa perché mai immatricolati”, i verbali ammontano a qualche migliaio di euro: “Ma non sono i soldi che contano, la multa dovrebbe servire a farli riflettere sul pericolo”. La verifica di sabato scorso «è senz'altro la più 'eloquente' delle ultime settimane”, aggiunge Paolini. Non è certo stata la sola, una quindicina di giorni fa ce n'era stata un'altra che si era chiusa sempre con uno stop amministrativo. “Abbiamo deciso di non far fermare i ragazzi dalle pattuglie per evitare inseguimenti che avrebbero potuto concludersi con incidenti, è facile immaginare che davanti all'alt alcuni avrebbero tentato di forzare il blocco. E non volevamo succedesse”.