Biassono, due moto finiscono contro un’auto in svolta: gravissimo un 16enne

Sono intervenuti i carabinieri

Biassono (Monza e Brianza), 12 marzo 2023 - Un sedicenne è ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano e un diciottenne è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Desio dopo un incidente stradale accaduto questo pomeriggio a Biassono. Erano le 16.30, in via Friuli un ventiduenne di Seregno alla guida di una Volkswagen Polo stava svoltando quando, alle sue spalle, sono arrivate due motociclette che hanno centrato la vettura. I due giovani centauri, il minorenne residente a Monza e il maggiorenne residente a Carate Brianza, erano entrambi in sella a motociclette da 250 di cilindrata, pare almeno una anche modificata e – secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della Compagnia di Monza - viaggiavano entrambi ad alta velocità. La zona dove è avvenuto l'incidente è un'area industriale che nel fine settimana è poco trafficata. Dai primi accertamenti nessuno dei conducenti è risultato sotto l'effetto di alcol. Ora le indagini dei militari al comando del maggiore Emanuele D'Onofri proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.