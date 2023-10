Eredità Silvio Berlusconi, caso testamento colombiano: indagato Marco Di Nunzio

Milano, 23 ottobre 2023 – L'imprenditore piemontese Marco Di Nunzio, che sostiene di essere tra gli eredi di Silvio Berlusconi per via di un testamento non olografo e sottoscritto in Colombia poco più di due anni fa, è indagato dalla Procura di Milano. Il pm Roberta Amadeo e il procuratore Marcello Viola, titolari del fascicolo, dallo scorso luglio hanno iscritto Di Nunzio per falsità in testamento (art. 491 codice penale) in seguito a una segnalazione delle autorità diplomatiche colombiane.

La notizia emerge dopo la risposta di Giorgio Perroni, uno dei legali della famiglia Berlusconi, che, in merito a una indagine della magistratura milanese sul caso del cosiddetto 'testamento colombiano’ del leader di Forza Italia, si è limitato a far sapere: “C'è un procedimento”. L'avvocato non ha aggiunto altro rispetto alla lettera inviata a Report e resa pubblica nella trasmissione di ieri. “Facciamo seguito alla sua richiesta di informazioni - scrive il legale che assiste i figli dell'ex premier assieme ad Andrea Di Porto - per rappresentarle quali legali degli eredi del dottor Berlusconi che riteniamo l'asserito testamento di cui chiedete conto, assolutamente non veritiero e che innanzi alla Procura di Milano è pendente un procedimento penale che farà sicuramente luce sulla vicenda”.

Ma facciamo un passo indietro. Il legatario di questo nuovo testamento, Marco Di Nunzio, imprenditore torinese residente in Colombia, rivendicherebbe, secondo le indicazioni contenute nel documento, una parte dell’eredità dell’ex presidente del Consiglio, ovvero, come afferma l’avvocato Erich Grimaldi, “il 2% delle azioni Fininvest – 26 milioni di euro – il 100% delle azioni delle società proprietarie delle ville ad Antigua nelle Antille, la nave Principessa Vai Vai Bandiera Monaco Yacht e tutte le imbarcazioni, navi e natanti".