Berlusconi ricoverato, massimo riserbo sulla data delle dimissioni

Dopo avere superato da giorni la polmonite che lo ha costretto al ricovero al San Raffaele, il 5 aprile scorso, Silvio Berlusconi prosegue le cure in ospedale per la leucemia cronica di cui soffre da tempo. Per il leader di Forza Italia si tratta del 36esimo giorno di degenza e, per il momento, non è previsto un bollettino medico di aggiornamento sul suo stato di salute da parte dei primari della terapia intensiva e di ematologia, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. L'ultima comunicazione dei professori risale a una settimana fa e parlava di un quadro clinico generale “stabile” e “confortante”.

L'ex premier si trova nel reparto di degenza ordinaria, dove è stato trasferito il 16 aprile dopo dodici giorni in terapia intensiva. Resta il massimo riserbo sulla possibile data delle dimissioni, anche se a inizio maggio, dopo forti insistenze del Cavaliere, si era ipotizzato che potesse lasciare a breve l’ospedale. Ma deve aver prevalso la cautela dei medici più che la forte volontà dell’ex premier.

Intanto sabato scorso Berlusconi è intervenuto alla convention di Forza Italia, con un video messaggio registrato nella sua stanza al San Raffaele, in cui appariva sorridente e commosso, ma con la voce affaticata. “Eccomi, sono qui per voi", ha esordito, "in giacca e cravatta dopo tanti giorni".