Milano, attesa per il video messaggio di Silvio Berlusconi alla convention di Forza Italia

Milano - Mentre a Milano si è aperta la convention di Forza Italia, in attesa dell’intervento in video del suo leader, il presidente Silvio Berlusconi ha passato un‘altra notte «tranquilla» di ricovero al San Raffaele di Milano, come riferiscono fonti sanitarie. Per oggi non sono previsti bollettini medici e c‘è invece grande attesa per il videomessaggio del Cavaliere, registrato ieri nell‘ospedale milanese, che sarà riprodotto alla convention di Fi oggi attorno alle 13. Non sono mancati gli omaggi al cavaliere, ma anche alla sua compagna. «Marta sei una leader. Il popolo di Forza Italia ti ama».

Con questo striscione un gruppo di giovani di Forza Italia provenienti dalla Campania ha voluto rendere omaggio a Marta Fascina, deputata azzurra e compagna di Silvio Berlusconi che in questo mese di ospedale non ha mai abbandonato l‘ex premier. «Marta Fascina è il nostro orgoglio, veniamo tutti dalla Campania, da coordinamenti diversi - ha spiegato Antonio -. Da quando ci sono Marta e l‘onorevole coordinatore regionale Fulvio Martusciello noi giovani ci sentiamo rappresentati. Siamo in contatto costante con Marta Fascina, ci confrontiamo e ci sentiamo ascoltati».

Intanto alla convention ha parlato Alessandro Cattaneo, già capogruppo alla Camera e ora vice coordinatore di Forza Italia con delega all‘organizzazione. “Vogliamo un partito radicato, dal Nord al Sud. E vogliamo essere un partito aperto, inclusivo: ben vengano i nuovi arrivi. E voglio anche che l‘ultimo dei militanti possa avere un partito scalabile, del merito, in cui domani potrà essere consigliere, sindaco, parlamentare. Questo è un partito che guarda al futuro: aperto, contendibile, aprendo una stagione di ossigenazione, tutti attorno al nostro grande leader Silvio Berlusconi“.

«La forza dell’Italia e di Forza Italia è la forza di Silvio Berlusconi. Presidente ci hai fatto prendere uno spavento ma hai dimostrato ancora una volta la grinta, la visione, la speranza che non hai mai abbandonato». Lo ha detto la capogruppo al Senato di Forza Italia, Licia Ronzulli, dal palco della convention di Forza Italia.