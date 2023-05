Silvio Berlusconi, altra notte tranquilla al San Raffaele. Confalonieri: il mio amico sta meglio

Milano, 2 maggio 2023 – Silvio Berlusconi sta meglio e, secondo Fedele Confalonieri che lo ha incontrato, avrebbe una gran voglia di lasciare l’ospedale per tornare a casa e partecipare, con un messaggio o un video collegamento alla convention di Forza Italia di sabato 6 maggio.

Bollettino medico

Intanto è atteso per domani il nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute dell’ex premier Berlusconi, ricoverato dallo scorso 5 aprile all'ospedale San Raffaele di Milano per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Lo si apprende da fonti ospedaliere.

Notte tranquilla

Al ventottesimo giorno di ricovero l'ex premier ha tra scorso una notte tranquilla nel reparto di degenza ordinaria, dove è stato trasferito oltre due settimane fa dalla terapia intensiva. Nell'ultima nota diffusa dall'ospedale la settimana scorsa, i professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri parlavano di una "ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d'organo".

Fedele Confalonieri

"Il mio amico sta meglio. Parlavano di dimetterlo, adesso non so se adesso lo lasceranno, ma sta molto meglio". Così Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo, parlando delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi a margine dell'evento di presentazione del Maggio Manzoniano. A chi gli ha chiesto se saranno possibili le dimissioni in settimana, lo storico amico dell'ex premier ha risposto: "Non lo so, sono cose mediche. L'altro ieri ero da lui, sta anche lavorando molto per preparare la convention del 6" maggio, ha aggiunto. "Non so se farà un video o un messaggio, ma sicuramente parteciperà".