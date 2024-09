La tragedia della piccola Assil, la bimba travolta e uccisa da un furgone: “Giocava con tutti nel quartiere”

Baranzate – “Era una bambina sempre allegra e giocava con tutti qui nel quartiere. È una tragedia, ora dobbiamo solo stare vicini alla sua famiglia”. In via Redipuglia al civico 9 è un continuo viavai di parenti e amici. Assil, la bambina di 3 anni che nel tardo pomeriggio di martedì è stata travolta e uccisa da un furgone, abitava qua, stava rientrando a casa con la sorella più grande e la mamma quando è successa la tragedia.

La piccola era sul marciapiede, all'altezza del civico 5, pare che fosse per mano alla sorella mentre la mamma era indietro di pochi metri, quando un furgone guidato da un 57enne italiano ha svoltato a sinistra per entrare nel passo carraio, non l'ha vista e l'ha investita. Qualcuno dei testimoni racconta che il furgone andava forte, ma saranno le indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Rho e alla polizia locale a ricostruire l'esatta dinamica. Erano le 18.30.

Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa di Paderno Dugnano ma le condizioni della piccola sono apparse subito molto gravi, l'impatto con il furgone è stato violento. Trasferita con un codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano è deceduta poco dopo. Illese la sorellina e la mamma di 43 anni che ha accusato un malore ed é stata trasportata in codice giallo al Niguarda.

Il conducente risultato negativo all’etilometro, è stato ascoltato dagli inquirenti e deferito all'autorità giudiziaria per omicidio stradale. Il veicolo è stato posto sotto sequestro. Stamattina qualcuno ha messo un'orchidea bianca sul luogo dell'incidente.

Di origini egiziane, la famiglia della bambina vive a Baranzate, nel quartiere multietnico di via Gorizia, da molti anni, Assil frequentava la scuola materna. “Ora aspettiamo l'autorizzazione del magistrato e poi daremo l'ultimo saluto alla bambina”, racconta uno dei parenti. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza pubblicati dai social. “L'amministrazione comunale e la cittadinanza tutta sono vicine alla famiglia della bambina di tre anni che, a seguito di un investimento in via Redipuglia questo pomeriggio, ha perso la vita – recita un post del sindaco Luca Elia su Facebook –. Una terribile tragedia che colpisce profondamente la nostra comunità”.