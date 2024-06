Bimba di 3 anni investita da una bicicletta a Ghedi: è grave. Era sfuggita alla mamma poco prima

Una bambina di tre anni è rimasta ferita dopo essere stata investita da una bicicletta a Ghedi, in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio intorno alle 15 in via Cesare Battisti. La bimba è stata portata in codice rosso al pronto soccorso: non sembra essere in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola era sfuggita alla madre pochi istanti prima di essere travolta dalla bicicletta che percorreva la strada a senso unico. Il ciclista ha provato a frenare, ma non è riuscito a fermarsi in tempo e ha colpito la bambina facendola finire contro l’asfalto.

Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza e poco dopo è stato allertato anche l’elisoccorso. Nel luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Pralboino, che dovranno ricostruire con precisione l’accaduto.