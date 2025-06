Circonferenze, il festival dell’arte di strada. Il tema scelto per quest’anno è “Il Gioco“

Undicesima edizione di Circonferenze, il festival del circo e teatro di strada, dal 19 al 22 giugno a Rho. Promosso dal Comune e Associazione Duetti e ½ il festival torna nelle piazze della città e ha come tema il Gioco, inteso come facilitatore nel cucire e ricucire relazioni, nell’attivare processi di trasformazione sociale e riappropriarsi dello spazio pubblico.

All’interno del festival, per la prima volta in Lombardia, ci saranno un LudobusSì e la festa nazionale del gioco itinerante, organizzata da Ali per Giocare, Associazione Nazionale dei Ludobus e delle Ludoteche italiane. Lo scopo del Ludobus è molto simile a quello del teatro di strada, viaggerà in diversi luoghi: giovedì 19 giugno si apriranno i battenti con l’inaugurazione del nuovo punto ristoro, Circoristò in Piazza San Vittore, nel centro di Rho; venerdì 20 il festival sarà in Piazza Jannacci, davanti al teatro cittadino con il Premio Vassalli; sabato 21 occuperà tutto il centro storico con moltissimi spettacoli e domenica si sposterà nel parco di Villa Burba per il LudobusSì e il grande spettacolo finale.

Come ogni anno, l’Associazione Duetti e ½ coinvolge il territorio nell’organizzazione dell’evento e anche per l’undicesima edizione continuano le collaborazioni con Assicurarsi ai Sedili del teatro Armadillo, l’associazione le Briciole di Pane, la caritas cittadina di Rho e con la parrocchia San Vittore che, aprirà location nascoste e suggestive. Nuova collaborazione invece con l’associazione Tutti Frutti che da anni organizza Short Out, Festival Internazionale di cortometraggi, che si tiene a Villa Litta nel vicino Comune di Lainate. Quest’anno presenteranno a Circonferenze i corti vincitori della passata edizione. Tutti gli spettacoli e i laboratori saranno a ingresso libero e gratuito. La giornata di chiusura domenica 22 giugno, gli eventi si svolgeranno nel parco di Villa Burba. Dalle ore 16 alle 20 LudobusSì riempirà il parco di giochi e laboratori con Ludobus provenienti da tutta Italia.

Roberta Rampini