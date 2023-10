Milano Bastioni, da novembre auto in sosta per un massimo di due ore. E la notte?

Milano, 11 ottobre 2023 – Dal prossimo novembre la sosta a pagamento nella Cerchia dei Bastioni cambierà per potenziare il principio di rotazione e garantire a tutti la disponibilità di posti auto.

Come deliberato dalla Giunta lo scorso luglio, la sosta a pagamento, in vigore tutti i giorni della settimana tra le 8 del mattino e le 19 di sera, sarà consentita per una durata massima di 2 ore consecutive per ambito di sosta, senza possibilità di ulteriore estensione. Fanno eccezione i veicoli esentati dal pagamento.

Di notte

Dopo le 19 e fino alle 24, la sosta rimarrà a pagamento per le prime 2 ore e resterà invariata la possibilità di sostare gratuitamente per le successive. La sosta, infine, rimane gratuita senza limiti orari tra le 24 e le 8 del giorno successivo.