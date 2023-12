Basiano, incidente sul lavoro: operaio perde una mano mentre sgancia un carrello elevatore

Basiano (Milano), 28 dicembre – Incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 11.30 presso la Rialto SPA di Basiano che cura la logistica per conto de Il Gigante Supermercati. Due operai, un italiano e un egiziano, sono rimasti intrappolati all'interno di un bilico mentre tentavano di sganciare un carrello elevatore. L’incidente è costato l’amputazione di parti della mano all’operaio italiano; meno gravi le condizioni dell’altro lavoratore.

Sul posto sono intervenuti in soccorso i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Gorgonzola, chiamati a mettere in sicurezza l'area interessata. Insieme a loro sono accorsi anche gli agenti della polizia locale di Basiano e l'ATS a cui spetterà il compito di chiarire le cause dell'incidente.