Mano nel macchinario, perde una falange del pollice

Non è ancora chiaro cosa abbia dato origine all’episodio, ma quanto è successo martedì mattina a Casorezzo va di sicuro a rimpolpare il già lungo elenco di incidenti sul lavoro che ha contrassegnato il 2023 in tutto il territorio: un incidente sul lavoro che, in questa occasione, è costato la falange di un dito a un giovane operaio di 23 anni.

L’addetto, impiegato all’interno di un’azienda di viale del Lavoro 19 a Casorezzo, che si occupa della produzione di valvole, stava lavorando su un macchinario particolarmente complesso quando, poco prima di mezzogiorno, qualcosa deve essere andato storto.

Secondo la prima ricostruzione la mano sinistra del giovane operaio è finita nel macchinario: sul posto sono arrivati in breve i soccorsi, un’ambulanza della Croce bianca di Magenta oltre al personale dell’Ats e i carabinieri della compagnia di Legnano, questi ultimi impegnati nella ricostruzione dell’episodio appena accaduto.

Il giovane è stato quindi trasportato all’ospedale di Magenta: una volta giunti al nosocomio e prestate le prime cure, ci si è subito resi conto del danno subito dal giovane e si è quindi deciso per l’amputazione dell’ultima falange del pollice della mano sinistra.

