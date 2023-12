Cade da una scala e batte la testa. Gravissimo operaio di 25 anni

Cade da una scala durante il lavoro in azienda, grave in ospedale un venticinquenne. Il giovane, nato a Treviglio ma residente a Grezzago, nella caduta avrebbe sbattuto violentemente la testa. Le sue condizioni, al momento del trasporto in elisoccorso e in codice rosso, erano molto critiche.

Il grave infortunio sul lavoro è accaduto ieri mattina in una grande azienda della zona industriale di Basiano, poco lontano dal tracciato dell’autostrada. La dinamica esatta dell’accaduto è sotto riserbo, e ancora al vaglio della polizia locale di Basiano e Masate, a lungo sul posto insieme ai funzionari dell’Ats responsabili della tutela della salute sui luoghi di lavoro e ai carabinieri di Pioltello.

Da quanto inizialmente ricostruito l’uomo, presumibilmente durante attività lavorative, ma non è chiaro con quali modalità, sarebbe caduto da una scala, rimanendo a terra privo di sensi. Immediatamente il ferito è stato soccorso dai presenti, ed è partita la richiesta di soccorso. Sul posto sono giunti un’automedica del 118 e l’elisoccorso in codice rosso. Soccorso e stabilizzato sul posto, il venticinquenne, parso in condizioni molto critiche, è stato caricato poi sull’elicottero e trasferito all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

In azienda sono rimasti per alcune ore alcuni agenti di polizia locale, carabinieri e tecnici Ats, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dei fatti anche con l’ausilio delle testimonianze dei presenti. L’azienda teatro dell’incidente si trova in via Foscolo ed è da moltissimi anni specializzata in ideazione, progettazione e realizzazione di guarnizioni per l’industria.

Monica Autunno