Milano, caso bandiere: il presidente del Memoriale della Shoah contro il Comune

Milano – “Non sono soddisfatto, ritengo che sarebbe stato opportuno, come avvenuto in tutta Europa e in tutto il mondo in questi giorni, avere solo la bandiera di Israele”.

Così il presidente del Memoriale della Shoah, Roberto Jarach ha commentato la decisione del Consiglio comunale di Milano di esporre sulla facciata del Comune le due bandiere, della pace e di Israele, in solidarietà alle vittime del conflitto.

"Il fatto di deviare l'attenzione su dei concetti entrambi validi – ha detto al presidio in solidarietà a Israele organizzato da Forza Italia – perché anche la bandiera della pace lo è, in questo caso indebolisce il messaggio, sono assolutamente contrario”. A chi gli ha chiesto se ha parlato di questo col sindaco Giuseppe Sala, Jarach ha spiegato che “ho poche occasioni di incontrare il sindaco, visto che non viene spesso al Memoriale. Uno dei motivi per cui sono critico è perché non condivido questo tipo di approccio, è un momento in cui per la nostra civiltà vanno condannati questi fatti”.