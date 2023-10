Milano, bandiera di Israele e della Pace esposte a palazzo Marino

Milano, 10 ottobre 2023 – Sulla facciata di Palazzo Marino sono state esposte la bandiera di Israele e quella della pace. Questa la decisione del consiglio comunale che ha scelto di seguire la linea dettata nella giornata di ieri dal sindaco Giuseppe Sala per superare lo stallo interno al centrosinistra.

Una decisione che ha suscitato anche qualche malumore interno alla stessa coalizione di maggioranza, con il capogruppo dei Verdi Carlo Monguzzi che aveva dichiarato la sua contrarietà all'esposizione della bandiera dello stato di Israele.

Milano resta divisa tra Palestina e Israele, come confermano due iniziative di segno opposto in programma oggi in città. Alle 17.30 in piazza della Scala, davanti palazzo Marino, ci sarà infatti la manifestazione indetta dalla rete dei giovani palestinesi mentre dalle 18.30 invece, davanti al Memoriale della Shoah di Piazza Edmond Jacob Safra 1, ci saranno un sit-In e fiaccolata “per ribadire che stiamo con Israele senza se e senza ma”.

Pirellone illuminato con una scritta pro Israele

Nella serata di ieri, lunedì 9 ottobre, il grattacielo della Regione si è illuminato con la scritta “Con Israele” nella serata di lunedì lunedì sera. Sulla pagina Facebook del Consiglio Regionale della Lombardia si spiega che l'iniziativa è stata presa “per esprimere solidarietà al popolo israeliano e cordoglio per le vittime dell’attacco” scagliato da Hamas contro lo Stato ebraico.

