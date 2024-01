Autovelox, i controlli in Lombardia dal 22 al 28 gennaio: ecco dove e quando

Milano, 24 gennaio 2024 – Come ogni lunedì la Polizia di Stato comunica quando e dove saranno effettuati i controlli della velocità sulle strade della Lombardia. Utilizzati apparecchi mobili che non posso quindi essere abbattuti da Fleximan come accaduto ad Albano Sant’Alessandro in provincia di Bergamo e a Marignana di Po nel Cremonese.

L'Invito è di rispettare sempre e comunque i limiti di velocità per la sicurezza propria e altrui indipendentemente dalla presenza o meno di controlli mirati o di apparecchi fissi.

Ecco dove saranno i controlli in Lombardia da lunedì 22 gennaio a domenica 28 gennaio 2024.

Lunedì 22 gennaio 2024

Strada Statale 336 dell'Aeroporto della Malpensa (Varese)

Martedì 23 gennaio 2024

Autostrada A /07 Milano-Genova a Pavia

Autostrada A /51 Tangenziale Est di Milano

Autostrada A /9 Lainate-Chiasso a Como

Strada Statale 639 dei laghi di Pusiano e Garlate (Lecco)

Strada Statale 9 Dir Tang. Est Lodi

Strada Provinciale 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio (Bergamo)

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Strada Comunale a Meda, via Vignazzola (Monza e Brianza)

Giovedì 24 gennaio 2024

Autostrada A /21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia (Brescia)

Strada Provinciale 342 Briantea (Bergamo)

Venerdì 25 gennaio 2024

Strada Statale 9 Dir Tang. Est Lodi

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Strada Comunale a Meda, via Vignazzola (Monza e Brianza)

Sabato 27 gennaio 2024

Autostrada A /07 Milano-Genova (Pavia)

Autostrada A /21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia (Brescia)

Autostrada A /60 (Varese)

Strada Statale 9 Dir Tang. Est Lodi

Domenica 28 gennaio 2024