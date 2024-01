Fleximan colpisce a Cremona: abbattuto l’autovelox di Martignana di Po

Martignana di Po (Cremona) – Fleximan colpisce ancora e questa volta lo fa lungo una strada statale di Cremona, l’Asolana, nel tratto che attraversa tra campi agricoli immersi nella nebbia il piccolo centro di Martignana di Po. Della nebbia deve forse avere approfittato l’ignoto vandalo che ha segato il rilevatore di velocità installato da Anas solo qualche ora prima e non ancora entrato in funzione. Adesso, come hanno potuto constatare tanti automobilisti, resta un lungo palo con fotocamera e cartello segnaletico adagiato sull’erba gelida.

Un raid, quello di Martignana, praticamente identico agli ormai innumerevoli precedenti dei giorni scorsi nel Nord Italia: prima in provincia di Rovigo, dove sono stati abbattuti 8 autovelox, poi a Cortina e quindi nell’Astigiano. Un fenomeno emulativo capace di riscuotere sul web il plauso di tanti automobilisti che hanno innalzato Fleximan o i vari Fleximan – questo il nome coniato per i vandali anti-autovelox – a paladini contro le telecamere “sanguisughe” posizionate dai Comuni “per fare cassa”, almeno secondo i detrattori. Una cosa è certa: per riparare gli impianti segati o abbattuti serviranno comunque soldi pubblici.