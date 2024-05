Autostrada A8 Milano-Varese, cantiere nuova stazione di Lainate: giorni, orari, chiusure e percorsi alternativi

Milano, 1 maggio 2024 – Sull’autostrada A8 Milano-Varese proseguono i lavori: prende il via l'ultima fase del cantiere per la realizzazione della nuova stazione di Lainate, situata al km 8+200, opera prevista nell'ambito del progetto di Autostrade per l'Italia per la realizzazione della quinta corsia della A8. Ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta, i giorni interessati, le chiusure e i percorsi alternativi per gli automobilisti.

Autostrada A8

I lavori si svolgeranno operando 7 giorni su 7, con l'impiego di circa 70 maestranze e 50 mezzi distribuiti su più turni e riguarderanno principalmente l'ultimazione delle rampe che collegheranno il tratto autostradale con la nuova stazione. In particolare, saranno eseguite le attività per ultimare la rampa di immissione alla carreggiata Nord, con l'installazione delle barriere di sicurezza e dei nuovi impianti di illuminazione a Led di ultima generazione, la dismissione delle attuali rampe provvisorie e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. Nel corso delle lavorazioni, sarà inoltre finalizzata l'installazione degli impianti tecnologici delle otto piste dedicate al traffico ordinario e realizzate le piste in ingresso e in uscita per i transiti eccezionali.

Si tratta di un intenso programma di lavorai che, per specifiche ragioni tecniche, dovrà essere portato avanti in assenza di traffico, pertanto, con gli enti territoriali è stato condiviso un cronoprogramma che prevede la graduale chiusura dell'attuale stazione in un primo momento in entrata verso Varese e in una fase successiva anche in uscita per chi proviene da Varese fino al prossimo 2 giugno. Le attività proseguiranno poi, prevalentemente in orario notturno.

Nel dettaglio, la stazione di Lainate sarà temporaneamente chiusa con le seguenti modalità:

dalle 21 di giovedì 2 maggio a lunedì 20 maggio, in modalità continuativa, in entrata verso Varese;

dalle 21 di lunedì 20 maggio a domenica 2 giugno, in modalità continuativa, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Varese.

Per ottimizzare la gestione dei flussi, la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia, ha individuato i seguenti percorsi alternativi, lungo i quali verrà installata apposita segnaletica. Inoltre è stato previsto un potenziamento del servizio di assistenza e dei presidi alla segnaletica di cantiere.

CHIUSURA ENTRATA

Per chi è diretto in A8 verso Varese , percorrere la viabilità ordinaria: via Pietro Mascagni, SP119, SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma, SP233, entrare in A9 allo svincolo di Origgio, verso Lainate, per poi immettersi sulla A8 e proseguire in direzione di Varese.

, percorrere la viabilità ordinaria: via Pietro Mascagni, SP119, SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma, SP233, entrare in A9 allo svincolo di Origgio, verso Lainate, per poi immettersi sulla A8 e proseguire in direzione di Varese. Per chi è diretto in A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria: via Pietro Mascagni, SP119, SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma, SP233 ed entrare in A9 allo svincolo di Origgio in direzione Como/Chiasso.

percorrere la viabilità ordinaria: via Pietro Mascagni, SP119, SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma, SP233 ed entrare in A9 allo svincolo di Origgio in direzione Como/Chiasso. Inoltre, i soli veicoli leggeri, potranno percorrere anche il seguente itinerario: SP101, via Alcide De Gasperi, Corso Europa, SP101, SP16 ed SP233, con ingresso allo svincolo di Origgio.

CHIUSURA USCITA