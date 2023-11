Quinta corsia sull’A8, lavori infiniti: “Hanno smontato le barriere, il rumore è insopportabile”

Lainate (Milano) – «Lavori sull’autostrada A8 come i gamberi? Dopo l’inaugurazione della quinta corsia speravamo che la società Autostrade provvedesse a completare l’installazione delle barriere antirumore e invece una parte delle barriere che sono state messe in quel tratto sono state rimosse. Basta confrontare le foto che abbiamo scattato a metà ottobre e quelle fatte in questi giorni". È la segnalazione fatta da un cittadino che vive al quinto piano di un palazzo in via Italia a Lainate. Dalla finestra della sua camera tiene d’occhio il cantiere sull’autostrada e ha notato, tra le altre cose, che nel tratto sopra la via Volta le barriere fonoassorbenti che prima c’erano sono state tolte, sicuramente per installare quelle nuove.

Quinta corsia, tolte le barriere contro il rumore

Ma intanto non non c’è alcun tipo di protezione e così il rumore del traffico autostradale è davvero intenso, "per fortuna siamo nella stagione fredda e quindi abbiamo le finestre chiuse, nei mesi scorsi tra lavori notturni e traffico di giorno è stato un incubo", commenta un altro residente. Via Italia, ma non solo. Dall’altra parte del ponte, sul lato della carreggiata verso Milano, anche i residenti di via Valsugana, via Valtellina e via Val Gardena condividono lo stesso disagio. O forse anche peggio. Le abitazioni che si trovano in fondo alla strada sono a pochissimi metri dall’autostrada e anche qui le barriere non ci sono.

«Siamo davvero esasperati, abbiamo anche smesso di lamentarci perché non serve a nulla – spiega un cittadino –. Il Comune ha alzato tante volte la voce con Autostrade, ma le cose non sono cambiate. Adesso da qualche settimana si vedono tutti i giorni gli operai dell’impresa che sta montando le barriere. Ma chissà quando finiranno". In fondo a via Val Gardena c’è una squadra di operai impegnati nell’installazione delle barriere, alte 5 metri per garantire migliore protezione dal rumore.

Autostrade per l’Italia conferma che "le attività relative al completamento delle opere a beneficio del territorio vanno avanti secondo il cronoprogramma. Prosegue infatti in questa fase anche il completamento dei lavori per l’installazione delle barriere fonoassorbenti di ultima generazione, lavorazioni che procedono in modalità lineare lungo il tratto e che, come anticipato, verranno completate entro la fine del 2023".