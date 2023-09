Autolaghi, prima autostrada con cinque corsie in tutta Italia: inaugurato il nuovo tratto da Milano a Lainate

Milano, 25 settembre 2023 – Inaugurata oggi, alle 15, la quinta corsia sulla A8 Milano-Laghi, nel tratto di Lainate. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini, dei vertici delle Autostrade, la presidente Elisabetta Oliveri e l'a.d. Roberto Tomasi, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Si tratta della prima autostrada con cinque corsie in tutta Italia; l'intervento riguarda la realizzazione di una corsia aggiuntiva tra la barriera di Milano Nord e l'interconnessione con l'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, per un totale di 4,4 km, dove passano 170mila veicoli al giorno, con picchi di 200.000 transiti.

Secondo quanto riportato dalle aziende e dalle istituzioni coinvolte, il progetto si caratterizza per un approccio sostenibile nella gestione del cantiere, con una particolare rivolta al riutilizzo dei materiali di scavo e alla tutela delle acque. Inoltre, è stata prevista la piantumazione di un'area corrispondente a 10 ettari di specie arboree autoctone in prossimità del centro abitato.

L'investimento complessivo è stato di 147 milioni di euro, per una infrastruttura che migliora i tempi di percorrenza con un risparmio pari a milione di euro l'anno.

Inaugurazione quinta corsia a Lainate

“Si corre - ha commentato Salvini - ho lavorato come un matto per sbloccare, finanziare e accelerare, stiamo progettando nuove opere, il mio ministero nei prossimi giorni metterà gli 88 milioni necessari per la tramvia Milano-Limbiate. Sono contento, mi pagano per sbloccare per accelerare, progettare e finanziare. Penso che i milanesi e lombardi stiano apprezzando quello che stiamo facendo e quanto stiamo correndo”.

Matteo Salvini all'inaugurazione quinta corsia a Lainate

“Sono orgoglioso di assistere a un ulteriore miglioramento di questo asse viabilistico strategico. L'Autostrada A8 è il fulcro di un territorio dinamico: è doveroso proseguire nella realizzazione e nell'efficientamento delle infrastrutture in Lombardia, sia su gomma sia su ferro”, ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Lainate, nel corso dell'inaugurazion. “Lavoriamo insieme - ha proseguito il governatore - per rendere i collegamenti sempre più funzionali ed efficaci in tutta la regione, che deve diventare un'area interconnessa. Ringrazio il ministro Matteo Salvini che, da quando ha assunto questo incarico, ha impresso un cambio di passo: mai ho assistito a così tante inaugurazioni. Andiamo avanti in questa direzione”.

Alla cerimonia era presente anche l'assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi: “Il completamento di questo tratto - ha dichiarato - ci permette di compiere un ulteriore passo in avanti nella realizzazione dell'ampliamento dell'A8, una delle infrastrutture più importanti del Paese, la più grande autostrada a cinque corsie per senso di marcia d'Italia. Parliamo di un'opera fondamentale non solo per la nostra regione, ma per tutto Nord Italia, in quanto arteria vitale per il commercio, il turismo e lo sviluppo economico. Ogni giorno, infatti, 170.000 veicoli attraversano queste strade: l'intervento di potenziamento produrrà un decongestionamento significativo della circolazione e un miglioramento della viabilità”. “Ci sono stati - ha detto Terzi - dei ritardi nella realizzazione del tratto autostradale che, come sappiamo, hanno comportato disagi ai cittadini, ma ora, anche grazie all'interessamento del ministro Matteo Salvini, si sta andando avanti spediti per recuperare il tempo perso. Ora si procederà a realizzare le altre opere connesse come le ciclabili, i marciapiedi e il sottopasso di Corso Europa”.