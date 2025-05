Aumenta la Tari? "È l’ennesimo rincaro"

"Aumenta la Tari, ecco l’ennesimo rincaro a carico dei cittadini di Melegnano". Liste e partiti di opposizione all’attacco dell’esecutivo del sindaco Vito Bellomo; nel mirino gli annunciati balzelli della tassa rifiuti. "Dal 2022, anno dell’insediamento dell’attuale giunta, abbiamo assistito a un incremento di circa il 20% della refezione scolastica, a un aumento dei costi per i servizi agli anziani e a un rincaro delle rette degli asili nido - affermano Rodolfo Bertoli e Fabio Radaelli, di Progetto Melegnano, insieme a Lorenzo Pietrabissa, di Italia Viva, e Alberto Spoldi, di Rinascimento Melegnanese -. Ora anche la tassa rifiuti aumenterà tra il 6 e il 7% per tutte le famiglie. Le attività produttive locali dovranno fare i conti, a loro volta, con questo aumento. Tutto ciò in un contesto in cui l’inflazione ha sfiorato il 10% negli ultimi anni, mentre gli stipendi sono fermi da decenni. È lecito domandarsi se non si sarebbe potuto tagliare qualche spesa superflua, prima di chiedere nuovi sacrifici ai cittadini".

Malumori anche a Paullo, dove, come evidenziato dalla lista di minoranza Paullo Nuova, la Tari è destinata a subire aumenti fra il 5 e il 10%. "Il consiglio comunale di aprile - rimarca il leader della lista, Giancarlo Broglia - ha confermato quello che i cittadini già sospettavano e temevano: anche quest’anno la Tari subirà dei rincari per le utenze domestiche e non".

A.Z.