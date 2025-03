Assistente familiare: corso di 90 ore

La longevità raggiunta negli ultimi tempi porta con sé una serie di malattie e fragilità che si possono assistere a domicilio. In quest’ottica è stato organizzato un corso per una delle professioni in espansione: l’assistente domiciliare dall’amministrazione comunale di Assago che ha patrocinato un corso dedicato alla cura dei più fragili, degli anziani e delle persone malate: il corso di "assistente familiare". Sostenuto con i fondi Pnrr, il corso rientra nel programma Gol "Garanzia occupabilità dei lavoratori", il progetto disciplinato da Regione Lombardia con l’obiettivo di accompagnare le persone in un percorso di occupazione o in un percorso volto al miglioramento delle proprie competenze. "La vita si allunga ma, contemporaneamente, aumentano le fragilità e le patologie che colpiscono le persone anziane e fragili - spiegano il sindaco Graziano Musella e l’assessora alle Politiche della terza età Enrica Palma (nella foto) - per questo, oltre a fornire servizi che il più possibile possano dare assistenza in ambiente domestico, lasciando le persone al proprio domicilio e senza ricorrere alle cure ospedaliere diamo l’opportunità, a chi vuole entrare nel mondo del lavoro, o a chi vuole rinnovare le proprie competenze, di specializzarsi".

Il corso sarà orientato proprio ad approfondire alcune modalità di azione che interessano l’assistenza domiciliare come ad esempio, prodotti, strumenti e tecniche per la pulizia e igiene dell’ambiente, sicurezza e prevenzione negli ambienti domestici, igiene personale, elementi di psicologia. Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore del corso e che supereranno l’esame finale, verrà rilasciato l’attestato di qualifica regionale di assistente familiare. Il corso durerà 160 ore e inizierà nel mese di maggio. Mas.Sag.