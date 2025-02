Arese, finte sordomute chiedono l’elemosina: fermate da due carabinieri

Arese, 4 febbraio 2025 – Per impietosire le loro vittime si fingevano sordomute e mostravano un certificato che attestava la loro invalidità, ovviamente fasulla. Ma sono incappate in due carabinieri fuori dal servizio, che le hanno fermate e quindi denunciate.

È successo l’altro giorno ad Arese, nel parcheggio di un centro commerciale. Le due donne di 27 e 25 anni, entrambe romene, senza fissa dimora e con precedenti, avvicinavano le persone chiedendo soldi e per far leva sulla loro generosità raccontavano della loro invalidità con tanto di certificato medico.

Dopo aver convinto diverse persone mettendo in tasca le loro offerte, le due truffatrici sono incappate in due carabinieri fuori servizio, padre e figlio, che non ci hanno messo molto a capire il loro raggiro.

È stato il primo a dare l'allarme e chiedere l'intervento dei colleghi, senza farsi accorgere dalla due donne. Sul posto è arrivata una pattuglia della locale stazione che ha bloccato e perquisito le due donne. In tasca avevano diverse copie dei finti certificati e 180 euro in contanti sicuramente provento dei raggiri. La documentazione falsa è stata sequestrata e loro sono state denunciate per truffa aggravata.