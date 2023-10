Anziano investito da un’auto sulle strisce pedonali, ricoverato in gravi condizioni

Milano – Un uomo di 83 anni è stato investito da un'auto alle 15.30 di oggi in piazza Gobetti mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'anziano, che ha riportato gravi traumi, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico: le sue condizioni sono ritenute molto delicate. Le due persone a bordo della macchina, un uomo di 71 anni e una donna di 32 entrambi illesi, si sono subito fermate per prestare i primi soccorsi.

Le indagini della polizia locale

In piazza Gobetti, a due passi dalla stazione di Lambrate, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e accertare la dinamica: al momento, pare non ci siano dubbi sul fatto che il pensionato fosse sull'attraversamento pedonale, ma resta da chiarire se l'auto abbia svoltato da una laterale o se stesse procedendo dritta.