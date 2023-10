Milano, anziano investito da un’auto in via Palmanova: è in fin di vita

Milano – Un altro pedone investito a Milano. Alle 9.30 di oggi, lunedì 2 ottobre, un uomo di 82 anni è stato travolto da un'auto lungo il controviale di Palmanova sul lato di via Padova. L'anziano è stato intubato sul posto dai sanitari di Areu e trasportato in condizioni gravissime al Niguarda.

Il conducente del veicolo si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica: da chiarire se l'ottantaduenne stesse attraversando sulle strisce e a che velocità stesse viaggiando la macchina, visto che in quel tratto di via Palmanova c'è il limite a 30 chilometri orari. Secondo i primi rilievi, il pensionato è stato investito mentre stava attraversando via Palmanova sulle strisce pedonali.

Quello di stamattina rientra in un lungo elenco di incidenti stradali gravi che hanno coinvolto pedoni negli ultimi mesi: l'ultimo era avvenuto sabato scorso in viale Jenner, dove un sessantunenne di origine nordafricana era stato investito dalla Harley Davidson di un cinquantatreenne dopo aver attraversato la preferenziale fuori dalle strisce, non lontano dall'incrocio semaforizzato di piazzale Nigra.