Antonio Di Fazio, le ragazze drogate e violentate: oggi la sentenza del processo d’appello

Milano, 5 giugno 2022 - E’ attesa in giornata la sentenza del processo d’ppello per Antonio Di Fazio, il manager accusato di sei casi di violenza sessuale. Il pg di Milano, Laura Gay, ha chiesto la condanna a 12 anni di carcere riconoscendo la continuazione per tutte le violenze, compreso il caso di una studentessa, conteggiato a parte in primo grado. L'8 aprile scorso in primo grado il gup Anna Magelli, al termine del rito abbreviato, aveva condannato Di Fazio a 15 anni e 6 mesi. Attualmente si trova ai domiciliari in una struttura di cura.

L’accusa e lo “sconto”

Per l'accusa, Antonio di Fazio dopo aver carpito la fiducia delle vittime, le drogava con benzodiazepine e, infine, dava sfogo "alle sue perversioni". Il possibile “sconto" di pena di oggi è dovuto al riconoscimento della continuazione per tutte le violenze sessuali, mentre nella prima condanna il caso che aveva visto vittima una studentessa era stato conteggiato a parte, portando quindi a una pena maggiore.

Primo grado

In primo grado la condanna maggiore ha la violenza sulla studentessa ventunenne che nel 2021, l'imprenditore farmaceutico aveva invitato nel suo appartamento con la scusa di uno stage e poi narcotizzato, violentato e fotografato. Poi vi sono quattro violenze sessuali nei confronti delle ex fidanzate e dimostrate attraverso le foto trovate nel computer del manager.

Le foto nel telefono

L'imprenditore era stato definito dal gip Chiara Valori "un moderno Barbablù" compiaciuto delle immagini scattate e conservate nel telefono: 54 scatti di donne seminude e incoscienti: "immagini che nessuna spiegazione alternativa possono avere se non quella di documentare il 'trofeo' da lui conquistato". Tutto questo insieme alla testimonianza delle vittime, in primo grado gli erano costati la condanna a 15 anni e 6 mesi.