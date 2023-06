Anno scolastico 2023-2024: quando inizia e quando finisce, giorni di vacanza. Le date

L’anno scolastico 2022-2023 è agli sgoccioli. In molte scuole si sta già festeggiando: ragazzi e ragazze, tranne chi si sottoporrà agli esami di terza media o dovrà affrontare la maturità, hanno già abbandonato libri, quaderni e computer per godersi il giusto relax dopo nove mesi di compiti e verifiche.

Si torna in classe a settembre. Ma quando? Ecco, così come è stato confermato da Regione Lombardia, il calendario scolastico di carattere permanente approvato per decreto nel 2012.

Ritorno a scuola (Archivio)

Inizio e conclusione

Le scuole dell’infanzia saranno le prime a partire, martedì 5 settembre 2023. Seguiranno di una settimana, con inizio martedì 12 settembre 2023, le scuole di tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

Le lezioni terminano l'8 giugno 2024 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale; il 29 giugno 2024 per le scuole dell’infanzia.

Le festività

Questi i periodi stabiliti dalla normativa nazionale e i tradizionali periodi di vacanza:

tutte le domeniche;

1° novembre - Tutti i Santi;

8 dicembre - Immacolata Concezione;

dal 23 dicembre al 6 gennaio - Vacanze natalizie;

i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale - vacanze di Carnevale;

dal 28 marzo al 2 aprile - Vacanze di Pasqua

25 aprile - Anniversario della Liberazione d'Italia;

1° maggio - Festa del Lavoro; 2 giugno - Festa della Repubblica Italiana;

festa del Santo Patrono, a seconda delle ricorrenze nelle varie città di riferimento.

Autonomia

“Le istituzioni scolastiche e formative – si legge nella nota della Regione che dà comunicazione delle date del calendario 2023-2024 – nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto, comunicandoli tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni”.