Il ritorno della vecchia maturità Alla prova 24.555 milanesi "L’incubo? I professori esterni"

di Simona Ballatore

L’incubo numero uno della maturità 2023 si chiama "commissione mista": "È quello che ci spaventa di più", conferma Yasmine Romagnolo, pronta ad affrontare gli esami di Stato all’istituto professionale Rosa Luxemburg. Con lei 23.563 studenti di Milano, più 991 privatisti, al vaglio di 604 commissioni (ciascuna formata da tre professori interni, tre esterni, più il presidente). Tra una manciata di ore si saprà quanti di loro, col dizionario sotto braccio, raggiungeranno effettivamente il primo banco di prova il 21 giugno. L’anno scorso il 3,5% dei candidati lombardi, infatti, non era stato ammesso. Guardando alle altre province, sono 9.414 i maturandi di Brescia (tra cui 273 privatisti), 9.056 i bergamaschi, 7.892 i candidati della provincia di Varese e 6.730 di Monza e Brianza. Seguono Como con 3.686 candidati e Pavia con 3.586. Maturità all’orizzonte per 2.840 studenti di Cremona, 2.621 di Mantova, 2.471 di Lecco e 1.717 di Lodi. In 1.417 cercheranno di conquistare il diploma a Sondrio: tra loro si contano solo 20 privatisti.

"Nell’anno del Covid c’è stato un colloquio a distanza, nel 2021 il maxi orale, l’anno scorso sono tornati gli scritti, ma i commissari erano tutti interni - ricorda Yasmine, che frequenta l’indirizzo Servizi culturali dello spettacolo -. Ci sembra un po’ avventato tornare alla maturità “vecchia“ e soprattutto spaventa non conoscere chi ti esamina perché ci sono state delle difficoltà innegabili in questi anni: noi abbiamo trascorso terza e quarta in pandemia, abbiamo perso anche tanti laboratori, fondamentali per gli indirizzi più pratici. Anche se stiamo facendo simulazioni su simulazioni, e ci stiamo preparando, la tensione si sente". Altra incognita: "In alcune scuole alcuni professori sono arrivati in ritardo, a lezioni già avviate, o sono cambiati anche durante l’anno - continua la maturanda - c’è un documento del 15 maggio che attesta quello che abbiamo fatto, ma avere un professore esterno proprio in quelle materie può mettere in difficoltà. Si ha sempre paura di deludere le persone e di non eccellere in una scuola che si basa su una ’meritocrazia’ che crea competitività tra i ragazzi e un ambiente in cui si è sempre sotto stress e si ha paura del giudizio". Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, intanto, ha aperto una pagina informativa sugli esami di Stato con novità, tracce, approfondimenti. E c’è anche un motore di ricerca sulle commissioni (saranno 604 a Milano, chiamate a esaminare 1.208 classi). Secondo un sondaggio di Skuola.net, su un campione di 500 maturandi, nove su 10 stanno già indagando sui prof "sconosciuti", il 60% con una "strategia di gruppo" : uno su tre cercherà, in particolare, gli argomenti che stanno più a cuore al docente e il 30% ha già in mente di contattare gli alunni della scuola in cui insegna mentre comincia il toto-tema, sospeso tra “I 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni“, i cento dalla nascita di Italo Calvino e ChatGpt.

In attesa del 21 giugno, rompono però il ghiaccio gli studenti di terza media: a Milano saranno in 30.485 a sostenere gli esami di Stato a cui si sommano 459 privatisti; a Brescia 13.059 con 158 esterni; a Bergamo 11.769 più 72 alunni che non hanno frequentato le lezioni nelle scuole statali o paritarie, ma hanno sostenuto le prove Invalsi e cercheranno di conquistare il diploma. In questo caso il calendario delle prove (tre scritti - italiano, matematica e lingue - più colloquio finale) cambia da scuola a scuola ma deve svolgersi tutto necessariamente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.