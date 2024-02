Fedez dribbla i cronisti alla sfilata di Donatella Versace: “Non voglio parlare”

Milano – Ha scelto la sfilata dell'amica Donatella Versace, Fedez, per fare la sua prima uscita pubblica dopo che la rottura con la moglie Chiara Ferragni è diventata di dominio pubblico.

Il rapper, a differenza dell'imprenditrice digitale, che ha disertato qualsiasi evento della Milano fashion week, è arrivato allo show di Versace, pur senza rilasciare però dichiarazioni ai cronisti: ''Non voglio parlare, non ho voglia, ho già spiegato perché sono qui'', ha detto prima di sedersi in prima fila, poco distante dall'attrice premio Oscar Anne Hathaway e da Marco Mengoni. Tshirt nera e pantaloni marroni, il rapper era protetto da un cordone della security mentre fumava una sigaretta elettronica guardando i messaggi al telefonino. Fedez ha quindi applaudito entusiasta la collezione della stilista e amica, con la quale qualche giorno fa ha trascorso un pomeriggio in compagnia, assistendola nei preparativi allo show e, assieme alla cagnolina Paloma, aveva poi cenato a casa della creativa. In precedenza il rapper, intercettato dalle telecamere di 'Pomeriggio Cinque', aveva confermato la sua presenza allo show, spiegando che la Donatella Versace gli è 'molto vicina in questo momento'. Del resto, non è una novità l'amicizia tra Fedez, Chiara e la direttrice creativa della griffe della Medusa: la stilista è stata immortalata più volte nei post dei due, insieme ai figli della coppia, Leone e Vittoria, che la chiamano affettuosamente 'zia'.

La stilista ha anche vestito Fedez durante la sua partecipazione a Sanremo nel 2021. Per l'occasione il cantante aveva indossato una camicia personalizzata di Versace con le quattro iniziali dei nomi della sua famiglia, svelando in anteprima un indizio del nome scelto per la piccola nascitura, la V di Vittoria. Da parte sua, Donatella Versace, ha sempre preso le parti di Chiara Ferragni, anche in pieno 'Pandoro gate'. ''Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara - aveva osservato la stilista sulla propria pagina Instagram, scagliandosi contro gli 'haters di professione' -. Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza. Era l'azienda che doveva versare il contributo. Loro sono un esempio per l'Italia e per i giovani''. E questa sera, l'amica Donatella, in un momento particolarmente difficile per Fedez e Chiara, ha voluto ribadire la propria vicinanza.