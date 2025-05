Ambiente, cultura e servizi. Impegno da 164,5 milioni

La Commissione Centrale di Beneficenza, organo di indirizzo di Fondazione Cariplo, ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2024. L’attività filantropica complessiva dello scorso anno ammonta a circa 164,5 milioni di euro. Risorse destinate alla realizzazione di 1.130 progetti, nei diversi ambiti di intervento della Fondazione. Un’attività che si è sviluppata sempre più per linee di mandato trasversali a cui le tradizionali aree di intervento (Ambiente, Cultura, Ricerca Scientifica e Servizi alla Persona) hanno portato il loro contributo.

Alla linea di mandato “Creare valore condiviso” (strategie contro i cambiamenti climatici e per territori sicuri) la Fondazione ha destinato 58,1 milioni, sostenendo 515 progetti; nella stessa linea o anche 105 progetti in ambito culturale con un impegno di oltre 10 milioni. Per la linea di mandato “Ridurre le disuguaglianze“, Fondazione Cariplo ha destinato 26,8 milioni, sostenendo 218 progetti. La terza linea di mandato, “Allargare i confini“, ha visto un impegno della Fondazione per 28,6 milioni di euro a sostegno di 25 iniziative; tra questi. Alla linea di mandato, “Creare le condizioni abilitanti“, la Fondazione ha destinato oltre 21 milioni e mezzo di euro, sostenendo 118 progetti. Infine, a completamento dell’attività ci sono 186 progetti per 29,2 milioni, per il sostegno ad iniziative Istituzionali di varia natura.

"Nel 2024 - ha detto il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone - Fondazione Cariplo ha maturato anche le idee che ci portano nel futuro, individuando tre nuovi filoni su cui concentrarci nei prossimi tre anni. Potranno contare su una disponibilità di 60 milioni di extra budget e si concentreranno sul contrasto al fenomeno dei giovani Neet, sul sostegno alle famiglie e ai loro bambini in età 0-6 anni, e sul supporto a progetti per l’autonomia delle persone con disabilità".