Maltempo e allerta rossa, scuole chiuse. Ma è polemica a Bollate, Baranzate e Novate

Bollate (Milano) – La decisione è stata presa intorno alle 22 di lunedì sera, "avevamo ricevuto dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia l’allerta rossa per i nostri territori. Un evento che non si era mai verificato. Per questo abbiamo deciso di chiudere tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado e ci siamo attivati immediatamente per avvisare i genitori con i canali istituzionali e non", spiega il sindaco di Bollate, Francesco Vassallo. Scuole chiuse ieri a Baranzate, Bollate e Novate. I tre sindaci dopo un lungo confronto con il Centro operativo comunale, le polizie locali e la protezione civile, hanno firmato l’ordinanza in serata.

Nessuna esondazione, nessuna infiltrazione d’acqua nelle scuole o altri danni legati al maltempo, solo una decisione prudenziale. "A motivare la scelta sono state le valutazioni dei tecnici volte a prevenire eventuali rischi e limitare il numero dei mezzi circolanti in città, condizione che complicherebbe l’intervento delle forze dell’ordine, della protezione civile e dei mezzi di soccorso nel caso di possibili scenari di emergenza legati alle allerte diramate nel corso della giornata di lunedì", si legge sui siti dei Comuni.

E così tutti gli asili nido, le scuole dell’infanzia statali e comunali, le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado statali, centri diurni disabili e centri educativi ieri sono rimasti chiusi. "Siamo consci di aver creato un disagio alle famiglie degli alunni ma di fronte a un quadro emergenziale mai avuto in precedenza si sono adottate decisioni improntate alla massima cautela per la tutela della sicurezza e dell’incolumità di tutti", dichiara la sindaca di Novate Daniela Maldini. "Insieme al Comune di Bollate ci siamo anche coordinati nella gestione dell’emergenza visto che la protezione civile Seo opera su entrambi i Comuni", precisa il sindaco baranzatese Luca Elia.

Come da previsioni meteo in effetti ha piovuto tutta la notte e nelle prime ore di ieri mattina. Poi è arrivato il sole e con esso le polemiche da parte di alcuni genitori. "Inviterei il sindaco a guardare fuori dalla finestra e verificare la situazione e soprattutto a contattare i sindaci di Comuni come Paderno Dugnano o Cormano che hanno lasciato le scuole aperte", protesta un genitore. "Vorremmo capire se oltre a chiudere le scuole, verranno anche sistemate – scrive un altro genitore bollatese –. Giusto per fare un esempio la Munari ha un buco nel soffitto almeno dall’inizio di quest’anno".