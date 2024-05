A Milano allerta rossa per maltempo: nuove forti piogge, allarme Seveso e Lambro

Milano – Allerta rossa a Milano per maltempo. Sono previste forti ed estese precipitazioni soprattutto a partire dalla serata, lungo la notte e nelle prime ore del mattino di domani e quindi si potrebbero creare le condizioni per allagamenti ed esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità rossa (elevata) per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte, arancione (moderata) per rischio idraulico a partire dalle ore 21 e gialla (ordinaria) per rischio temporali a partire dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 maggio.

Monitorato il livello di Seveso e Lambro

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. A tale proposito è stata convocata un'Unità di Crisi Locale (UCL) per la pianificazione delle attività operative e la dislocazione delle squadre sul territorio.

Il timore è che possa ripetersi quanto accaduto meno di una una settimana fa quando Milano è stata messa in ginocchio dal maltempo con l’esondazione di Lambro e Seveso a causa della pioggia incessante (110 millimetri d’acqua sono caduti in poche ore). Nell’arco di mezza giornata i sottopassi si sono allagati e le strade sono diventate torrenti che hanno mandato in tilt la viabilità. Senza contare i numerosi alberi caduti, le cantine sommerse e i disagi sparsi che hanno comportato la deviazione di mezzi pubblici e la chiusura di scuole in alcune aree del Milanese e della Brianza.