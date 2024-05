Ancora maltempo in Lombardia, dopo il sole rischio temporali e grandine: le previsioni meteo

Milano, 21 maggio 2024 – Tregua dal maltempo a Milano e in Lombardia? Nessuna illusione: dopo gli acquazzoni di lunedì sera e della notte appena trascorsa, in tarda mattina è spuntato il sole che, però, non è destinato a durare. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione ha emesso un nuovo avviso di criticità gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e per rischio idraulico a partire dal tardo pomeriggio, martedì 21 maggio. E ancora sono controllati i fiumi Seveso e Lambro per possibili esondazioni e allagamenti. Qui la mappa dell’allerta meteo, dal sito della Protezione Civile della Lombardia. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.

Allerta meteo gialla in Lombardia

Stando a quanto scritto nel bollettino meteorologico pubblicato dalla Protezione civile regionale, “il flusso Sudorientale umido che interessa attualmente la Lombardia è in progressivo allontanamento verso Nord-Est”. Nonostante questo, però, nella seconda parte della giornata di oggi sono previste “precipitazioni residue, deboli o al più localmente moderate sui settori orientali e settentrionali della regione, in progressivo esaurimento". “Dal pomeriggio ed in serata possibili isolati rovesci o temporali su pianura e prime Prealpi, con bassa probabilità di fenomeni di forte intensità.

Per la giornata di domani, mercoledì 22 maggio, sulla regione si attende marcata instabilità con frequenti ed intermittenti rovesci e temporali già dalla mattina sulla fascia pedemontana e prealpina, più diffusi nel pomeriggio e possibili anche in pianura. Non si esclude la possibilità di fenomeni localmente forti, ma con bassa probabilità di episodi persistenti e organizzati. Il tempo non sarà stabile neppure giovedì 23 maggio: previste numerose precipitazioni, localmente temporalesche. Non si esclude il rischio grandine.

Questa mattina, il maltempo ha colpito in modo particolare l’alta Valtellina: neve a Livigno –condizione meteo che non ha permesso la partenza della 16esima tappa del Giro d’Italia – e sul passo dello Stelvio. Precipitazioni previste anche per i prossimi giorni, in modo particolare giovedì 23 maggio.

Nonostante i fenomeni risultino meno violenti e abbondanti, il quadro meteorologico si mantiene ancora compromesso con piogge a tratti diffuse e qualche temporale al Nord e su parte del Centro, in particolare sulle coste del Veneto, in Emilia Romagna, nelle Marche e poi in Toscana, Umbria e su gran parte del Lazio. Vanno meglio le cose al Sud dove le piogge si limiteranno ad interessare la Campania e nel pomeriggio alcuni angoli nel Nord della Puglia.