Previsioni meteo Lombardia: caldo e afa, in arrivo i giorni più bollenti d’agosto. Ecco quando sarà il picco

Milano, 6 agosto 2024 – Giornate da caldo record in Lombardia almeno sino a Ferragosto con l’afa che aumenterà ancor più la temperatura percepita.

“Caronte senza fine: l'anticiclone africano, giunto in Italia il 15 luglio, non ha intenzione di tornare a casa sua”, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it.

“Le temperature saliranno di qualche grado fino a domenica determinando, molto probabilmente, il weekend più caldo del 2024: tra sabato 10 agosto e domenica 11 sono previste massime fino a 39-40 gradi anche al Nord, mentre al Sud saliremo di nuovo a 42-43 gradi come in Libia e Tunisia”.

SETTIMANA DI FERRAGOSTO

“Il picco di questa nuova onda di calore- aggiunge Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com -si sperimenterà nella settimana di Ferragosto, almeno nella prima parte quando tra l’11 e il 14 agosto al Nord si potrebbero registrare punte di 36-38 gradi, fino a 38-40 sulle zone interne del Centrosud. Farà altresì caldo pure di notte, con temperature che potranno mantenersi attorno ai 28-30 gradi anche in tarda sera in particolare sui settori costieri e nelle aree urbane. Da Ferragosto in avanti l’anticiclone potrebbe subire un quantomeno parziale indebolimento con qualche temporale in più e un progressivo smorzamento della canicola a partire dal Nord. Tuttavia si tratta di una ipotesi che necessiterà ancora di ulteriori analisi e conferme data la distanza temporale”

Meteo Lombardia

Ecco nel dettaglio le previsioni di Arpa Lombardia per i prossimi giorni

Mercoledì 7 agosto 2024

Ovunque prevalentemente sereno o a tratti velato; dalla tarda mattinata nuvolosità in aumento, variabile nel resto della giornata. Dal pomeriggio possibili rovesci sparsi sulle zone alpine e prealpine, anche a carattere di temporali, in possibile estensione alla Pianura, specie sulla parte centrorientale. Temperature minime e massime senza notevoli variazioni. In pianura minime intorno ai 22 gradi massime intorno ai 35.

Giovedì 8 agosto 2024

Ovunque sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio annuvolamenti sulle zone montane. Qualche locale rovescio possibile nel pomeriggio sulle zone montane. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento

Venerdì 9 e sabato 10 agosto 2024

Venerdì e sabato cielo sereno o poco nuvoloso e precipitazioni assenti, salvo locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi con occasionali rovesci. Temperature in leggero aumento.

Come difendersi dal caldo