Meteo Lombardia: per domani, lunedì 9 settembre, diramata nuova allerta. Ma il tempo dovrebbe migliorare

Milano, 8 settembre 2024 – Maltempo: parola d’ordine tenere la guardia alta. Nel primo pomeriggio di domenica 8 settembre su Milano, nonostante continui a piovere, non sembra il caso di paventare un bis della giornata di disagi di giovedì scorso.

Maltempo: l'emergenza si attenua, ma resta l'allerta gialla (Canali)

Tuttavia, anche se le previsioni meteo sembrano tratteggiare uno scenario confortante (o, comunque, migliore di oggi), il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un nuovo avviso di criticità gialla (ordinaria), estesa fino alla giornata di domani, lunedì 9 settembre, per rischio temporali, idrogeologico e idrico.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è già attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Le previsioni per domani

Secondo il Centro geofisico prealpino, il servizio di previsioni e analisi climatiche che ha sede nella Cittadella della Scienza al Campo dei Fiori di Varese, per domani, lunedì 9 settembre, siamo attesi da una mattinata con residua nuvolosità e ultimi rovesci all’est.

Nel corso della giornata si annuncia una progressiva apertura di schiarite soleggiate fino ad avere cieli poco nuvolosi in serata. In montagna rinforzi di vento settentrionale e a tratti favonio fino a basse quote.