Allerta meteo gialla su Milano e la Lombardia: quando e dove arriverà il diluvio

Neanche il tempo di godersi un weekend all’insegna del caldo e del bel tempo che le nuvole sono già in agguato. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla di rischio ordinario per temporali a partire dalle ore 18 di domani, domenica 12 maggio, e per tutta la notte fino alle 6 di lunedì. Lo comunica Palazzo Marino. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Meteo Lombardia, allerta gialla rischio idrogeologico

L'allerta gialla è riferita a condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità e rapidità di evoluzione, con durata media di 1 ora, a cui possono associarsi allagamenti localizzati dovuti all'intensità delle precipitazioni, frequenti fulminazioni, raffiche di vento e grandinate.