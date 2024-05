Violenti temporali in Lombardia: nuova svolta meteo. Quanto durerà il maltempo? Le previsioni

Milano – Rassegniamoci: il bel tempo ha le ore contate. Non solo. Sulla Lombardia per domani, domenica 12 maggio, è stata lanciata anche una allerta meteo gialla per forti temporali. Dimentichiamoci dunque le temperature ampiamente primaverili (al di sopra dei 25 gradi) di questo sabato: il tempo gradevole degli ultimi giorni è solo una breve parentesi. Dalle prossime ore sulla regione tornerà il maltempo. Tutta “colpa” – spiega Arpa Lombardia – di una saccatura in traslazione sulla Francia, che apporterà aumento delle nubi e deboli piogge sparse o diffuse sui rilievi e parte della pianura. L’inizio della prossima settimana sarà nuovamente nel segno dell’instabilità, che si farà via via più marcata nei giorni centrali tra mercoledì e giovedì, quando una ampia area depressionaria atlantica in approfondimento sull'Europa occidentale determinerà piogge diffuse e in intensificazione. Insomma: il mese di maggio sembra seguire le orme del mese di aprile, con poche giornate di sole alternate a lunghi periodi di pioggia. E la data della nuova svolta è proprio quella di domani. La “buona notizia”? Almeno non ci sarà un vertiginoso calo delle temperature, come accaduto lo scorso mese. Ma l’atmosfera tornerà a farsi quasi autunnale. Ecco dunque le previsioni giorno per giorno, dal bollettino di Arpa Lombardia.

Meteo Lombardia, allerta gialla rischio idrogeologico

Stato del cielo: in pianura fino alle prime ore del pomeriggio sereno con intermittenti transiti di velature, quindi aumento delle nubi a partire da ovest in estensione anche a est dalle ore tardo pomeridiane; in montagna addensamenti persistenti. Precipitazioni: assenti al mattino o isolati sui rilievi, dal primo pomeriggio e per il corso della giornata deboli diffusi su fascia prealpina e alpina, possibili anche a carattere di rovescio o isolato temporale; in pianura possibili locali rovesci tra tardo pomeriggio e sera con maggior probabilità sui settori occidentali. Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime tra 11 e 13 °C, massime tra 23 e 26 °C. Zero termico: a circa 3200 metri. Venti: deboli ovunque al mattino, in lieve rinforzo da deboli a moderati nel pomeriggio, da est pianura, da sud in montagna

Previsioni meteo per lunedì 13 maggio

Stato del cielo: ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso nella prima parte della giornata, dal pomeriggio irregolari schiarite, più probabili in pianura. Precipitazioni: diffuse deboli nella notte su fascia alpina, prealpina e parte della pianura occidentale, al mattino in graduale attenuazione ed esaurimento; nel pomeriggio persistono possibili deboli piogge da isolate a sparse sui rilievi e in maniera irregolare anche in pianura. Temperature: minime in lieve rialzo, massime in lieve calo. In pianura minime intorno a 15 °C, massime intorno a 22 °C. Zero termico: circa a 2700 metri. Venti: in pianura da deboli a moderati orientali, in montagna in rinforzo nel pomeriggio da sud.

Stato del cielo: in pianura irregolarmente nuvoloso tra notte e mattino, con nubi in aumento a partire da ovest fino a ovunque nuvoloso nel pomeriggio; in montagna nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni: dal mattino deboli sui rilievi alpini, in progressiva intensificazione ed estensione al resto della Regione nella seconda parte della giornata. A carattere nevoso oltre 2400 metri. Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo. Zero termico: tra 2600 e 2800 metri. Venti: in pianura da deboli a moderati orientali e in rinforzo in serata, in montagna moderati da sud.

Meteo: Italia divisa tra caldo e pioggia (ImagoE/Pressphoto)

Il weekend sarà all'insegna dell'Estate, ma già da lunedì torna il maltempo al Centro-Nord. Da metà mese, poi, l'Italia sarà divisa in due, con picchi di 36-37°C all'estremo Sud e nubifragi al Nord. È la previsione di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Domenica 12 maggio, festa della Mamma, l'instabilità aumenterà solo al Nord con qualche temporale in più sulle Alpi, ma in generale vivremo un fine settimana di clima mite e sole. Il sabato sarà dunque soleggiato sul 90% del territorio con temperature massime in aumento fino a 27°C diffusi sulle Isole Maggiori (punte di 30°C in Sardegna) e fino a 25-26°C anche al Centro-Nord. Domenica 12 maggio il termometro segnerà un segno 'più' con massime oltre i 30°C in Sicilia e Sardegna, fino a 28°C nel Sud peninsulare, 27°C a Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Mantova e Terni, 26°C diffusi sul resto del territorio pianeggiante.

Un weekend, afferma Gussoni, "molto gradevole e a tratti quasi caldo, ma niente in confronto alle precoci ondate di calore di qualche anno fa a maggio; purtroppo però una fiammata africana è dietro l'angolo, pronta ad accendersi nei prossimi giorni anche su parte del nostro Paese”. Da metà mese arriveranno però delle sorprese: tra Sicilia e bassa Calabria il termometro registrerà valori oltre i 36-37°C all'ombra. Questi picchi da estate piena sono previsti già il 15 e anche il 16 e 17 maggio, in una 3 giorni rovente che si contrapporrà però all'umidissimo Nord: il 15 maggio sono attesi più di 100 mm di pioggia al Nord-Ovest (specie varesotto) e non solo, molto probabilmente i nubifragi colpiranno tutto il Nord tra martedì 14 e venerdì 17 a più riprese, specie Alpi, Prealpi e vicine pianure.

NEL DETTAGLIO

Sabato 11 maggio

Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo e più caldo. Al sud: soleggiato, locali rovesci sull'appennino calabrese.

Domenica 12 maggio

Al nord: bel tempo, acquazzoni pomeridiani dalle Alpi verso la pianura del Piemonte in serata. Al centro: bel tempo e più caldo. Al sud: soleggiato e più caldo.

Lunedì 13 maggio

Al nord: peggioramento specie su Alpi e Prealpi. Al centro: via via più nuvoloso. Al sud: soleggiato e più caldo.

Tendenza: ulteriore peggioramento atlantico verso il Centro-Nord. Molto caldo al Sud, fino a 36-37°C.