Allerta gialla su Milano e la Lombardia: rischio temporali intensi fino a tarda serata

Continua il maltempo su Milano e la Lombardia. Dopo il nubifragio che poco più di due settimane fa ha causato allagamenti e ingenti danni su tutta la regione, torna una nuova allerta gialla per possibili temporali intensi.

Nella seconda parte della giornata di oggi, domenica 2 maggio 2024, sono attese condizioni di instabilità sulla regione, determinate dal transito di una saccatura con associata aria più fredda in quota. Si prevedono precipitazioni già dalle prime ore pomeridiane sulla fascia prealpina e Appennino, per poi estendersi e intensificarsi a metà pomeriggio anche alla pianura.

I fenomeni si attendono in progressiva attenuazione in tarda serata: secondo le previsioni l’acquazzone dovrebbe rallentare o addirittura fermarsi del tutto intorno a mezzanotte.

Su tutti i settori le piogge potranno assumere carattere temporalesco, ma con bassa probabilità di fenomeni di forte intensità, sebbene localmente potranno verificarsi, specie sulla fascia di pianura, accumuli possibili tra 20 e 40 mm. Si prevede ventilazione generalmente debole, localmente in rinforzo in concomitanza con gli eventi temporaleschi più intensi.

Lambro e Seveso di nuovo sotto osservazione

Dopo l’annuncio dell’allerta gialla, il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile comunale di Milano è fatto sapere di essere attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Cosa aspettarsi per domani

Per la giornata di domani, lunedì 3 giugno, saranno ancora possibili precipitazioni a carattere di rovescio e temporale sparse nella notte, con maggior probabilità sulla fascia di bassa pianura centro orientale. Al mattino graduale attenuazione dei fenomeni convettivi mentre nel corso del pomeriggio attivazione di nuovi nuclei temporaleschi localizzati prevalentemente ai rilievi prealpini centro orientali. Si prevede ventilazione generalmente debole in pianura, mentre in montagna venti in rinforzo da Nord sui rilievi di confine della Valchiavenna.