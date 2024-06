Meteo domani a Milano e in Lombardia, tra sole e temporali improvvisi: come vestirsi

Anche nei primi giorni di giugno continua l’instabilità del meteo che ci ha accompagnati per tutto maggio, con ore di sole inframezzate da piogge improvvise. Lunedì 3 giugno e martedì 4 giugno, a Milano e in Lombardia, il tempo potrebbe variare spesso anche nella stessa giornata. Ma vediamo le previsioni di 3B meteo.

Per lunedì sono previsti in mattinata “cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi” ma, possibili piogge in serata. Temporali e rovesci sparsi al pomeriggio su Prealpi ed Appennino. Temperature minime la notte intorno ai 15 gradi, con picchi fino a 25 gradi nelle ore diurne.

Per martedì arriverà sulla regione aria più umida, “che determina un rapido aumento delle nubi con deboli piogge in serata”. Sui cieli si prevedono “nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata”, insomma “tempo variabile”. Temperature stabili.

Con temperature che arrivano a 25 gradi e tempo instabile, tra momenti di sole alternati a piogge, gli esperti consigliano un abbigliamento a strati ma senza indumenti pesanti: una maglietta e una camicia con sopra una giacca leggera o un impermeabile, da usare in caso di pioggia.