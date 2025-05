Maltempo a Varese: alberi sulla carreggiata, chiusa la Ss 233 a Valganna

Valganna (Varese), 4 maggio 2025 – Come preannunciato da alcuni giorni, il maltempo ha iniziato a colpire la Lombardia. Dopo giorni dal clima quasi estivo, sul territorio lombardo sono arrivate intense piogge. In provincia di Varese, a Valganna, alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata nella giornata di oggi, domenica 4 maggio, a causa del maltempo. La strada statale 233 "Varesina” è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni per consentire l’intervento di rimozione degli alberi. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Una saccatura in discesa dall'Europa centrale verso il Mediterraneo, accompagnerà masse d'aria più fresche sull'Italia, causando tempo molto instabile e attività temporalesca sulle regioni centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 5 maggio, allerta arancione su settori di Lombardia.