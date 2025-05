Maltempo, allerta arancione in Lombardia: ancora pioggia e temporali. Dove e fino a quando

Milano, 5 maggio 2025 – Dopo un assaggio d’estate, Milano e la Lombardia sono finiti nella morsa del maltempo. Il tempo resterà instabile per alcuni giorni sulla nostra regione, a causa di una circolazione depressionaria in discesa dal centro-nord Europa che rimarrà stazionaria tra Francia e nord Italia. Sono previste piogge, temporali con possibili grandinate e le temperature subiranno un calo con valori che torneranno intorno o leggermente sotto le medie del periodo. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi, lunedì 5 maggio, allerta arancione e allerta gialla su alcuni settori delle Lombardia. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni degli esperti del Centro Meteo Lombardo riguardo i prossimi giorni.

Lombardia, allerta arancione e gialla

Cielo molto nuvoloso ovunque con brevi e temporanee schiarite principalmente sulla bassa pianura. Piogge e rovesci sparsi, localmente temporaleschi, possibili su tutti i settori alternati a qualche pausa asciutta specie sui settori più meridionali. Per quanto riguarda le temperature, minime in lieve aumento (13/16°C), massime in generale calo (17/21°C, valori più alti sulle basse pianure). In pianura venti deboli o moderati da nord-est, in quota venti deboli meridionali.

Cielo generalmente molto nuvoloso, con qualche breve schiarita più probabile sulle pianure nelle ore centrali della giornata. Piogge e rovesci sparsi possibili ovunque, alternati a fasi di tempo asciutto. Neve oltre i 2000-2200 metri circa, inferiore sulle Alpi di confine. Temperature minime in lieve calo (11/14°C), massime in lieve calo (16/20°C). In pianura venti deboli o moderati di direzione variabile, in quota venti deboli da sud-est.

Cielo irregolarmente nuvoloso con qualche schiarita alternata ad annuvolamenti che potranno portare rovesci sparsi (possibili su tutti i settori). Temperature minime stazionarie (12/14°C), massime in lieve aumento (18/21°C). In pianura venti deboli di direzione variabile, in quota venti deboli meridionali.

Giovedì 8 maggio la situazione potrebbe migliorare. E il sole dovrebbe di nuovo fare capolino in Lombardia e restare per qualche giorno riportando il bel tempo. Le temperature torneranno sopra i 20°.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione – il livello moderato – per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico a partire dalla mezzanotte di ieri e per tutta la giornata di oggi. Prosegue inoltre l'allerta gialla per rischio temporali.

Per questo, la Regione ricorda a tutti i Presìdi Territoriali di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160.

Inoltre, si invitano tutti i cittadini ad informarsi sui rischi potenziali presenti sul territorio di interesse, sull’organizzazione dei servizi di Protezione Civile e di seguire le disposizioni emanate dalle Autorità di Protezione Civile in caso di emergenza, facendo riferimento all'Amministrazione Comunale, anche attraverso la possibile consultazione del Piano di Protezione Civile. Conoscere i potenziali pericoli ed i conseguenti rischi di un territorio rappresenta il primo passo per difendersi e poterli affrontare nel modo più corretto.

Per le chiamate di soccorso e di emergenza fare sempre riferimento al Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112 o all’app 112 Where Are U che permette di effettuare la chiamata di emergenza ed inviare contemporaneamente la posizione esatta del chiamante alla Centrale del Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112 della Lombardia.