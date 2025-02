Allagamenti nel “bosco“ riqualificato

Bosco di Forestami: "Sistemato l’accesso dopo le segnalazioni delle opposizioni, ma gli allagamenti restano un problema". A sollevare la questione è Yuri Corisio, consigliere comunale della lista Insieme per Zibido, che ha evidenziato le criticità legate al Campone di Moirago. "Grazie al nostro intervento, l’accesso al nuovo bosco di ForestaMi è stato finalmente reso fruibile per tutti: il cordolo che impediva il passaggio a carrozzine e passeggini è stato rimosso. Un risultato importante, ottenuto perché crediamo in un territorio inclusivo e attento ai bisogni di ogni cittadino", spiega Corisio. "Ma il nostro lavoro non finisce qui. Il problema degli allagamenti nell’area resta irrisolto. Dopo ogni pioggia, il bosco diventa impraticabile, rendendo vano l’investimento fatto e limitando la possibilità di fruirne in sicurezza. È inaccettabile che un’opera appena inaugurata presenti già criticità così evidenti. Continueremo a tenere alta l’attenzione e a pretendere interventi concreti, perché non basta piantare alberi per migliorare il territorio: servono progetti ben fatti, manutenzione e rispetto per chi vive questi luoghi ogni giorno" aggiunge il consigliere.

Il Campone di Moirago è un bacino per le forti piogge. L’area verde è stata recentemente riqualificata da Forestami grazie al finanziamento di una multinazionale, che ne garantirà la manutenzione per i prossimi cinque anni. Tuttavia, i recenti allagamenti che hanno suscitato preoccupazione tra alcuni consiglieri comunali sarebbero in realtà il risultato di un progetto avviato nel 2022 per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. "Negli ultimi anni, il clima sta cambiando e assistiamo sempre più spesso a piogge intense che possono causare allagamenti", spiega la sindaca Sonia Belloli. "Per questo motivo, le istituzioni non possono limitarsi a interventi emergenziali, ma devono pianificare soluzioni adeguate e sostenibili per gestire le forti precipitazioni. È ciò che abbiamo fatto nel tempo, con un programma specifico di azioni deciso già nel 2022".