Morte Silvio Berlusconi, il tweet di Alberto Zangrillo. “Le chiedo scusa, io e Lei ci siamo capiti”

Fra le persone più colpite dalla scomparsa di Silvio Berlusconi c’è sicuramente il suo medico personale Alberto Zangrillo, che l’ha assistito fino all’ultimo fra le mura dell’ospedale San Raffaele, dove il fondatore di Forza Italia è morto questa mattina. Il suo dolore è condensato in un tweet dal contenuto commosso, ancorché criptico.

Il tweet

Caro Presidente, Le chiedo scusa ma non trovo le parole. Io e Lei ci siamo capiti. pic.twitter.com/FSVLbQdtit — Alberto Zangrillo (@azangrillo) June 12, 2023

"Caro presidente, le chiedo scusa ma non trovo le parole. Io e lei ci siamo capiti". Così ha scritto sul social network Alberto Zangrillo, postando una foto che lo ritrae insieme al presidente di Forza Italia, durante un momento di relax al di fuori della vita in ospedale.

Difficile capire a cosa si riferiscano le scuse e molto probabilmente rimarranno per sempre custodite nel cuore del professore. Di certo c’è che il rapporto fra Zangrillo e il Cavaliere era saldissimo, di totale fiducia. Consolidatosi nell’ambiente professionale, si era poi trasferito anche a quello privato. I due, infatti, erano buonissimi amici e legati da un affetto profondo.

La passione condivisa

Per altro lo specialista ligure, direttore dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione del nosocomio milanese, ha ripercorso i passi di Berlusconi anche nel mondo del calcio. Dal 2021, infatti, Zangrillo è presidente del Genoa, la squadra per cui ha sempre fatto il tifo. Sotto la sua guida il Grifone, oggi di proprietà americana, è tornato in serie A, dopo aver chiuso al secondo posto il campionato di serie B appena concluso.