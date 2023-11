Milano, l’albero di Natale è arrivato in piazza Duomo: decorazioni a tema Olimpiadi

Milano, 28 novembre 2023 – E' arrivato in piazza Duomo, e sono in corso le manovre per il suo posizionamento, il grande abete che sarà addobbato come albero di Natale per la città. L'inaugurazione, come da tradizione, sarà il 6 dicembre, con l'accessione delle luci.

Milano, l'albero di Natale in piazza Duomo

L' albero di Natale avrà quest'anno come tema le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali, in programma a Milano-Cortina nel 2026. Un’operazione di immagine che punta a rendere l’evento a Cinque Cerchi ancora più noto a milanesi e non solo. Ad annunciare che l’albero natalizio sarebbe stato olimpico era stato, un paio di settimane fa, il direttore della Comunicazione Fondazione Milano-Cortina Andrea Monti durante la commissione Olimpiadi del Comune.

L’albero olimpico sarà sponsorizzato ma l’azienda che si è resa disponibile a finanziare l’allestimento natalizio all’ombra della Madonnina è ancora top secret.

Piazza Duomo passerà, quindi, dagli addobbi rosa dell’Estetista Cinica che, con il brand Veralab, aveva sponsorizzato l’albero dello scorso Natale, ai cerchi olimpici per dare lustro alla città che ospiterà i Giochi 2026.