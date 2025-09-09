Al via fiera Gastech, rassegne e show. Decisa la “zona rossa“ alla fiera di Rho

In occasione della rassegna "Gastech" alla Fiera di Rho, da oggi a venerdì, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, previa deliberazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla presenza anche del Comune di Rho, ha adottato una ordinanza per l’istituzione di una cosiddetta “zona rossa“ nelle aree più sensibili del quartiere fieristico per tutta la durata della manifestazione. La rassegna - dedicata al settore energetico e ambientale - ha ampio richiamo internazionale, per la quale si prevede una elevatissima affluenza di partecipanti. Si svolgerà in concomitanza con altre due manifestazioni nella stessa struttura e alcuni eventi musicali organizzati per “Fiera Milano Live“, sempre nel perimetro della Fiera.

"In occasione della scorsa edizione di "Gastech", svoltasi a Milano nel 2022, si erano verificati episodi che hanno turbato l’ordinato svolgimento dell’iniziativa e impedito la pacifica fruizione degli spazi attigui all’impianto". Così questo provvedimento adottato prevede il divieto di stazionamento "per quei soggetti che assumano comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti – si legge nel provvedimento deciso da prefetto – e che siano stati segnalati dalle Autorità per reati in materia di stupefacenti, furti con strappo, rapine, danneggiamenti, invasioni di terreni ed edifici, nonchè per il porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Le misure, di carattere eccezionale e temporaneo, saranno in vigore esclusivamente per la durata dell’evento “Gastech“ e si affiancheranno agli ordinari servizi di controllo del territorio e ai dedicati servizi interforze, già previsti".